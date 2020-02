Arrombamento deixa prejuízo de 80 Mil reais para fazendeiro no interior de Manoel Viana

Armazém(galpão de fazenda) é arrombado e proprietário tem um prejuízo superior a 80 mil reais.

A vítima registrou o caso na Delegacia de Polícia de Alegrete. Ele disse que no último final semana foi informado de que o armazém onde ficam os produtos havia sido arrombado, além da caminhonete Hilux ter sido furtada.

Do local, também foi subtraído 500 litros de fungicida de soja avaliado em R$ 71.000,00, uma parafusadeira elétrica(Bosch), um botijão de acetileno, todo equipamento para solda de oxigênio, uma serra elétrica, uma lixadeira, um jogo completo de chaves caximbo, uma caixa com diversas ferramentas e a caminhonete Hilux. Porém, o veículo foi localizado abandonado em uma estrada velha que dá acesso a São Francisco de Assis.

Até o momento, a vítima não possui suspeitos. A fazenda fica no interior de Manoel Viana na Estrada do Piraju. O furto/ arrombamento teria ocorrido no último sábado(22).