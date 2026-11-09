Arroz: Alegrete ultrapassa 92% da área prevista para a semeadura da Safra 2026/27

A semeadura do arroz irrigado avança em ritmo acelerado em Alegrete. De acordo com o levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), atualizado em 4 de novembro de 2026, o município já alcançou 92,98% da área prevista para a Safra 2026/27, com 44.954 hectares semeados de uma intenção total de 48.344 hectares.

Os números demonstram que Alegrete está próximo de concluir os trabalhos de semeadura, restando aproximadamente 3.390 hectares para atingir a área projetada para o ciclo.

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No contexto regional, a Fronteira Oeste apresenta desempenho expressivo, com 229.133 hectares semeados dos 247.595 hectares previstos, alcançando 92,54% de execução. O percentual de Alegrete está ligeiramente acima da média regional.

Entre os municípios da Fronteira Oeste, Alegrete aparece entre os que apresentam maior percentual de área semeada. Uruguaiana lidera, com 95,34%, seguida por Itaqui e Maçambará, ambos com 95%. Barra do Quaraí registra 93,59%, enquanto Alegrete chega a 92,98%.

O levantamento também apresenta os números dos demais municípios da região, como Quaraí (91,54%), São Borja (78,28%), Garruchos (78,33%), Itacurubi (66%), Manoel Viana (60%) e Caibaté (20%).

Em todo o Rio Grande do Sul, conforme o levantamento estadual atualizado em 5 de novembro, já foram semeados 652.207,5 hectares, correspondentes a 75,70% da intenção total de 861.778,96 hectares.

O acompanhamento da evolução da semeadura é realizado pelas equipes regionais, com consolidação das informações pela Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Irga.

Os dados reforçam a importância da orizicultura para a economia de Alegrete e da Fronteira Oeste, região que concentra uma parcela significativa da produção de arroz irrigado do Rio Grande do Sul.

Foto: Nourival Neto