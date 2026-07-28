Arte, tradição e memória: traje criado em Alegrete leva a identidade gaúcha ao palco do Miss Universe Brasil 2026

Foi exatamente esse caminho que percorreu uma criação da grife Prenda do Alegrete, que levou o nome do município ao palco do Miss Universe Brasil 2026, vestindo a representante do Rio Grande do Sul, Júlia Guerra, na etapa nacional do concurso.

Produzida integralmente em Alegrete, desde a concepção até a execução artesanal, a indumentária percorreu centenas de quilômetros para chegar à grande final transmitida pela Rede Record, no último sábado, colocando em evidência o trabalho desenvolvido por uma marca alegretense diante de uma audiência nacional.

Mais do que um traje típico, a peça carregou uma narrativa: uma homenagem à trajetória de Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a conquistar o título de Miss Universo, em 1963. A proposta da Prenda do Alegrete foi revisitar os símbolos daquela conquista histórica e apresentar uma nova interpretação da força e da elegância da mulher gaúcha.

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Representando o Rio Grande do Sul, Júlia Guerra conquistou uma vaga entre as 12 melhores colocadas da competição, que reuniu candidatas de diferentes estados brasileiros em busca da coroa que garante participação no Miss Universe internacional, previsto para novembro, em Porto Rico.

Na passarela, o traje criado em Alegrete chamou atenção pela riqueza dos detalhes e pela conexão entre moda, tradição e memória. A produção foi realizada pela equipe da grife sob a coordenação da diretora Mirian Antunes, valorizando o trabalho artesanal e o conhecimento construído ao longo dos anos na preservação da indumentária gaúcha.

O desafio da criação foi transformar uma referência histórica em uma peça contemporânea, capaz de representar o passado sem deixar de dialogar com as exigências de um grande palco nacional.

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“Foi um desafio pensar uma peça que respeitasse a história da indumentária da Ieda, mas que também tivesse a personalidade da Júlia e funcionasse dentro das características de uma apresentação de concurso”, explica Mirian Antunes.

A composição buscou inspiração no traje utilizado por Ieda Maria Vargas na década de 1960, trazendo elementos tradicionais como o chiripá, além de detalhes que remetem ao movimento e à presença da cultura gaúcha. As franjas ganharam destaque na construção visual, criando dinamismo durante a apresentação, enquanto acessórios como cinto e boleadeiras ajudaram a completar a identidade da criação.

O resultado foi uma peça que saiu de uma grife do interior do Rio Grande do Sul e alcançou uma das maiores vitrines da beleza nacional. Um trabalho feito em Alegrete, por mãos alegretenses, que levou consigo não apenas uma representação cultural, mas também a capacidade criativa e artística de um município que transforma tradição em expressão.