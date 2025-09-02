Artesãos de Alegrete estão em expressivo número na Expointer

Alegrete se faz presente na 48ª Exponinter que acontece em Esteio. Além dos animais e toda a genética de raças criadas aqui no Município, o artesanato marcou presença no último final de semana na Feira.

Artesãos de Alegrete que produzem obras nos mais variados estilos, com apoio da SEDETUR, estivem no evento. No total, dos 35 que se inscrevam no projeto Desenvolvendo Artesanato, 27 participaram de exposição com seus trabalhos na Casa da Corte das Rainhas na Expointer.

O prefeito Jesse Trindade e o Vice-prefeito Luciano Belmonte e a equipe da SEDETUR se fizeram presentes na Expointer.

Tânia Leal Leonardi, que coordena o programa emprego e renda da SEDETUR destaca a expressiva participação de artesãos de Alegrete na maior Feira de Agronegócio da América Latina. – Nos trabalhamos para apoiar e ajudar este segmento que tem muitos artistas com seus destacados trabalhos, e cita a participação deles na Expointer, tanto na Casa do Alegrete como na das Rainhas. Foi bem importante para que o público conhecesse o que se produz de artesanato no Município, destaca Tânia.