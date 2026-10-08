Articulações após eleição podem abrir vaga para Matteus Amaral na Câmara dos Deputados; entenda

As eleições do primeiro turno terminaram no último domingo (4), mas as articulações políticas no Rio Grande do Sul estão apenas começando. Com a definição do novo governo estadual e das bancadas que ocuparão a Câmara dos Deputados a partir de 2027, movimentos partidários e a composição do futuro governo podem provocar mudanças na lista de eleitos.

É justamente nesse cenário que surge uma possibilidade para Alegrete. O alegretense Matteus Amaral, candidato do Progressistas (PP) a deputado federal, recebeu 51.437 votos e terminou a eleição como primeiro suplente da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil.

A votação colocou o nome de Matteus entre os suplentes que podem chegar à Câmara caso algum dos parlamentares eleitos pela federação deixe temporariamente ou definitivamente o mandato. Entre os eleitos estão quatro nomes do PP: Afonso Hamm, Any Ortiz, Pedro Westphalen e Covatti Filho, além de Luiz Carlos Busato, do União Brasil.

O que a eleição estadual tem a ver com isso?

A ligação está na composição do futuro governo do Rio Grande do Sul. Luciano Zucco (PL) foi eleito governador no primeiro turno, tendo Silvana Covatti (PP) como vice-governadora

A partir de agora, começa a montagem da equipe que deverá assumir o governo estadual em 2027. Deputados eleitos podem ser convidados a deixar temporariamente a Câmara para ocupar secretarias ou outras funções no Executivo. Caso isso aconteça com algum dos parlamentares que integram a Federação União Progressista, uma vaga poderá ser aberta e o primeiro suplente da federação poderá ser chamado.

Esse cenário, porém, não está definido. A eventual convocação de Matteus dependerá das escolhas feitas pelo futuro governo, das negociações partidárias e de quem efetivamente assumir cargos no Executivo.

Covatti Filho aparece entre os nomes que podem ser observados

Um dos nomes que chama atenção nesse contexto é o de Covatti Filho (PP), eleito novamente para a Câmara dos Deputados com 123.360 votos.

O deputado já possui experiência no Executivo estadual. Ele foi secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul durante o governo de Eduardo Leite, entre 2019 e 2021, período em que chegou a se licenciar do mandato na Câmara para assumir a pasta.

Por esse histórico, uma eventual participação de Covatti Filho no próximo governo estadual é apontada nos bastidores como uma das possibilidades que poderiam influenciar a composição da bancada federal. Caso ele seja convidado e aceite assumir uma secretaria, por exemplo, a vaga na Câmara poderá ser ocupada pelo primeiro suplente da federação, abrindo caminho para Matteus Amaral.

É importante destacar que não há, até o momento, confirmação de que Covatti Filho será convidado para alguma secretaria, nem de que ele deixará o mandato parlamentar. Trata-se de uma possibilidade dentro das articulações que começam a ocorrer após a eleição.

Matteus fala em possibilidade de assumir

Em entrevista concedida nesta semana ao Grupo A Hora, Matteus Amaral afirmou que pretende continuar na política e reconheceu que uma eventual chegada à Câmara dependerá das articulações que ocorrerão após a eleição.

Com 51.437 votos, o alegretense ficou como primeiro suplente e afirmou que ainda não houve negociação definida sobre uma eventual vaga. Segundo ele, existe o desejo de assumir, mas o cenário dependerá da composição política dos próximos meses.

A condição de primeiro suplente coloca Matteus em uma posição de espera. Se algum dos titulares da federação assumir outro cargo, se licenciar ou deixar definitivamente a Câmara, poderá haver uma convocação para substituição, conforme as regras da suplência.

Alegrete pode voltar a ter representante em Brasília

O resultado das urnas, portanto, não encerrou completamente a possibilidade de Alegrete ter um deputado federal eleito para a próxima legislatura.

Matteus Amaral não conquistou uma das 31 cadeiras destinadas ao Rio Grande do Sul na votação de 4 de outubro, mas terminou como primeiro suplente da Federação União Progressista, com uma votação expressiva, sendo 3083 em Alegrete.

Agora, o futuro político do alegretense passa pelas articulações que serão realizadas nos próximos meses. A definição do secretariado do governador eleito Luciano Zucco, possíveis convites a deputados para integrar o Executivo e eventuais mudanças nas bancadas serão fatores determinantes para saber se Matteus Amaral assumirá ou não uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2027.

Fotos: Reprodução/ redes sociais Covatti Filho