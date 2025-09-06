Artista de Alegrete reforça Campanha Todos por Amadeu e rifa um mosaico do Vini Jr.

O mosaicista Guto Vilaverde doou o retrato em mosaico do jogador Vini Jr, de 45cmx35cm para ser rifado pela Loteria Federal. Segundo o artista é possível adquirir os números pelo link abaixo:

https://rifa.digital/s/uiZXq7U5nX9

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Diversas campanhas estão sendo feitas na cidade com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento de Amadeu, que luta contra um linfoma agressivo e precisa de um medicamento de alto custo que não é coberto pelo SUS.

A única medicação com chances de sucesso para o caso de Amadeu é o Pembrolizumab, que custa R$ 40 mil a cada 21 dias, totalizando R$ 680 mil por ano. Ele já iniciou o tratamento com recursos da família e agora conta com a solidariedade da comunidade para continuar.