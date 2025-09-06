Artista de Alegrete reforça Campanha Todos por Amadeu e rifa um mosaico do Vini Jr.

A campanha Todos Por Amadeu, que está angariando fundos para o tratamento do alegretense Amadeu Houayek, ganhou um reforço de peso.

6 de setembro de 2025 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O mosaicista Guto Vilaverde doou o retrato em mosaico do jogador Vini Jr, de 45cmx35cm para ser rifado pela Loteria Federal. Segundo o artista é possível adquirir os números pelo link abaixo:

https://rifa.digital/s/uiZXq7U5nX9

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Diversas campanhas estão sendo feitas na cidade com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento de Amadeu, que luta contra um linfoma agressivo e precisa de um medicamento de alto custo que não é coberto pelo SUS.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A única medicação com chances de sucesso para o caso de Amadeu é o Pembrolizumab, que custa R$ 40 mil a cada 21 dias, totalizando R$ 680 mil por ano. Ele já iniciou o tratamento com recursos da família e agora conta com a solidariedade da comunidade para continuar.

PAT no Telegram ? Sim. Clique AQUI e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo! É de graça.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais antigas
O mais novo Mais Votados
Comentários em linha
Exibir todos os comentários