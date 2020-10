Artista decora sua casa para o Dia das Bruxas com massacre e polícia aparece; veja fotos

— Eu sempre fiz truques, como fantasmas voadores ou esculturas de neve de mais de dois metros de altura, então, se eu fosse fazer o Halloween, era óbvio que deveria ser hiper-real — contou ao Dallas Observer. — Sem luzes, máquina de nevoeiro ou acampamento… Algo que realmente assustaria as pessoas andando no escuro. Então eu chicoteei alguns manequins e joguei 20 galões de sangue por toda parte — acrescentou.

As decorações trouxeram a polícia para a casa de Novak diversas vezes.

— Os vizinhos me disseram que carros de polícia ficavam muito na frente da minha casa durante o dia. Só estive em casa duas vezes para recebê-los. Eles me disseram que achavam isso legal e que só estavam lá porque eram obrigados a responder às reclamações do sargento — contou. — Eles estavam em formação na porta e quando eu abri me perguntaram se era tudo meu. Eu perguntei: “Você quer dizer o sangue e os corpos? Sim” — continuou, rindo.