Artista plástica de Alegrete, Bruna Rison, é campeã do Festival Arte Salva

Em três finais de semana, os artistas produziram uma tela de 1 metro x 70 centímetros em 50 minutos. Enquanto isso, uma banda fez uma apresentação musical. Tudo pôde ser acompanhado pela live e, após o fim do tempo de produção, o público votou a melhor composição em enquete no site oficial. Ao final das três classificatórias, os internautas elegeram Bruna a melhor. Ela superou Tiago Berao e Ane Schütz.

Após saber do resultado, Bruna ficou muito feliz com a vitória e agradeceu pelo apoio dos amigos.

Além do reconhecimento do público, o trio foi premiado com um curso online sobre identidade visual de arte brasileira, com condução do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp).