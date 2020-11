Artista plástica de Alegrete tem batalha neste sábado no Festival Arte Salva

A artista plástica Bruna Rison, de Alegrete, está na final do Festival Arte Salva. Ela agradece a todos pela ajuda, pois chegar aqui teve a participação dos alegretenses, amigos e familiares que votaram no último final de semana.

Assim como no último final de semana, a reportagem do PAT, está novamente divulgando o link para que os alegretenses possam acompanhar o evento.

Cada artista escolheu uma instituição para ajudar, Bruna fez a opção pela ONG Amoras de Alegrete ( ao final de cada batalha as telas serão leiloadas e o valor revertido para a ONG).

A final do Festival Arte Salva será realizada neste sábado (7), às 20h, com transmissão ao vivo em plataforma multicanal. Os três artistas que tiveram votação máxima do público nos painéis pintados nas três etapas que ocorreram no mês de outubro foram Tiago Berao, Ane Schütz e Bruna Rison (autores das obras abaixo, em ordem da esquerda para a direita).

Eles disputam a batalha final frente a uma tela em branco, com trilha musical da banda Trabalhos Espaciais Manuais – Gabriel Sacks (bateria), Mateus Albornoz (baixo), Gustavo Gaspar Almeida (percussão), Lu Mello (percussão), Diego Schütz (teclado), Tomás Piccinini (sax barítono), Pietro Duarte (sax tenor), Cleomenes Junior (sax alto), João Pedro Cé (guitarra) e Daniel Hartmann (guitarra). A partir das múltiplas influências musicais dos integrantes, as composições e arranjos da banda são realizadas de forma coletiva.

O resultado é o Baile-Show que mescla os estilos: samba, funk, salsa, rock’n’roll e que são misturados com camadas de jazz. A maior inspiração do projeto é a música popular brasileira, sendo o ritmo um elemento essencial na construção da identidade sonora da banda.

O público pode acompanhar a final online pelo site do evento. O vencedor será anunciado no dia 14 de novembro, quinto e último dia, em uma noite de celebração, sob o comando do Sassá e toda a trilha sonora desta final será assinada pelo DJ Anderson.

O artista destacado poderá espalhar sua arte num mural na cidade de Porto Alegre. Ele terá até o dia 15 de dezembro para pintar e entregar o mural-fachada da Escola localizada na região do 4º Distrito da Capital.

Informações Jornal do Comércio