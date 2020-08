Artistas plasticos vão colorir a cidade na III Semana da Arte

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer/Diretoria de Cultura, definiu esta semana os pontos das intervenções da III Semana da Arte que acontecerá em outubro. Neste ano, devido à pandemia, as atividades ocorrerão apenas com os artistas plásticos realizando intervenções, sem a presença de público.

Na zona leste, a artista plástica Tina Santos vai fazer uma intervenção homenageando o poeta alegretense Mário Quintana.

A artista plástica Rose Pedroso e a equipe do Ateliê Brincando com as Cores vão dar sequência no trabalho em mosaico na escadaria nº 2 da ABA.

O Casarão das Artes seguirá com os painéis de cerâmica no muro da Viação Férrea.

Já a arquiteta e artista plástica Bruna Rison vai pintar as letras com o nome da cidade no trevo do arco, com as cores do pampa gaúcho.

Como nos anos anteriores, os artistas vão realizar trabalho voluntário com apoio de parceiros. A ideia é seguir embelezando pontos da cidade, trazendo mais vida a esses locais através da arte.