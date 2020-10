Artistas voluntárias transformam a escadaria da ABA em novo cartão postal de Alegrete

Artitsas de Alegrete terminam projeto de revitalização da escadaria da ABA que com o toque da arte se transformou em um dos locais mais visitados e fotografados da cidade.

De uma escada cinza e com aspecto abandonado, com o toque das artistas o local se transformou em uma linda e colorida obra de arte.

A escadaria da ABA faz parte do projeto da Cultura – Semana da Arte de 2019. É um trabalho artístico muito meticuloso e demorado, porque são pequenas peças recortadas em azulejos, que formam um grande quebra-cabeças.

Essa da obra tem a parceria das artistas plásticas do Altelie Brincando com as Cores coordenadas pela professora e artista plástica Rose Pedroso. A restauração da antiga escadaria foi através de uma pareceria com a Ritt Empreendimentos, todos em regime de voluntariado. No total, sete artistas plásticas de Alegrete integram este projeto.

A previsão de conclusão dos trabalhos seria para março passado, todavia atrasou devido à pandemia e os trabalhos foram retomados em outubro de 2020.

Já vai para dois anos que elas trabalham no local e esta semana, novamente com pincéis e tintas houve o acabamento da obra.