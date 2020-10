Árvore de grande porte cai na Avenida Freitas Valle em Alegrete

A chuva e o vento forte registrados na madrugada desta sexta- feira(23), em Alegrete, provocaram a queda de uma árvore na Avenida Freitas Valle.

A árvore de grande porte não resistiu ao solo encharcado e caiu na pista da Avenida próximo ao Hotel de Trânsito interrompendo o tráfego de veículos.

Em estado de calamidade pública, Alegrete deve continuar como área de risco médio de contaminação

A equipe de podas da Secretaria da Agricultura e Pecuária providenciou a retirada da árvore com o corte dos galhos e do tronco que ficaram sobre a pista.

A reportagem entrou em contato com o Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri, que não soube informar, no momento, a espécie da árvore e disse que equipe de arborização providenciou a retirada para que a rua fosse liberada.

É fake que suposto pagodeiro de Alegrete fingia ser surdo-mudo para pedir dinheiro em Uruguaiana

A Guarda Municipal colocou cavaletes para sinalizar que o trânsito esteve interrompido, em parte da Avenida Freitas Valle, no centro de Alegrete.

A previsão do tempo até a próxima segunda -feira(26), é de tempo com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer tempo aqui no Município.

Vera Soares Pedroso