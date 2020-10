As boas e nobres ações existem todos os dias

Compartilhe















Uma ida ao banco para sacar um valor no dia em que teria que pagar exames e realizar mais uma consulta, terminou com um gesto grandioso do funcionário público, Adimorvan Romeiro Soares.

Enfrentando um sério problema de saúde desde que iniciou a pandemia e precisou parar de trabalhar, com isso, passou a sofrer com ansiedade o que gerou outros problemas de saúde. Adimorvan passou a fazer tratamento médico e, na última quarta-feira(8), ao chegar por volta das 8h na agência do Banrisul, na Praça Getúlio Vargas, realizou o saque que iria precisar e verificou que havia em outro caixa um valor que estava dobrado, mas a primeira nota era de 100 reais. Como não havia outras pessoas nos caixas eletrônicos, além dele e da esposa Irma Andréia, o idoso decidiu que iria pegar o valor e posteriormente retornaria ao banco para devolução ao gerente da Agência.

E assim aconteceu, depois de realizar os exames e retornar na consulta, o funcionário público voltou ao banco na primeira hora da tarde e fez a devolução do valor ao gerente. Ao ser questionado sobre a quantia, Adimorvan citou que nem ao menos contou, pois o dinheiro estava dobrado em cima do caixa, ele pegou do jeito que estava e entregou da mesma forma ao gerente. “Sempre tive esse princípio de que o que não é meu, jamais irei ficar. Essa não foi a primeira devolução que fiz. Neste ano, no Efipan, encontrei uma carteira e devolvi” – lembrou.

O que mais impressiona é que a ação do idoso de 62 anos que tem mais de 42 anos de trabalho público, destes 10 no Estádio Farroupilha, ocorreu em um período bastante delicado financeiramente e de saúde. Assim que saiu do médico, naquele mesmo dia, soube que teria que realizar mais dois exames e os valores pediu emprestado para um filho, pois não dispõe. Mesmo assim, ele não teve dúvidas de que teria que entregar o dinheiro.

Flaviane Antolini Favero