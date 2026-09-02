“As dores que ele sente doem em nós”: família fala ao PAT sobre recuperação de menino de 12 anos após grave acidente

Uma dor que vai muito além do ferimento físico. É dessa forma que a família descreve as últimas horas vividas ao lado de um menino de 12 anos que sofreu um grave acidente na tarde de terça-feira, 1º de setembro, em Alegrete. A criança caiu de um ônibus na Avenida Tiaraju, na Zona Leste do município, depois que, segundo o relato da família, uma das portas do veículo teria se aberto durante o deslocamento. Na queda, o menino teria sido atingido por uma das rodas do coletivo e sofreu graves lesões no pé direito e na parte inferior da perna.

A família conversou com exclusividade com o Portal Alegrete Tudo (PAT) nesta quarta-feira, 2 de setembro, para relatar o que aconteceu e atualizar a situação do menino. Por decisão dos familiares, o nome da criança não será divulgado, em respeito à sua privacidade e por se tratar de um menor de idade. O objetivo da família, neste momento, é acompanhar a recuperação e garantir que ele receba toda a assistência necessária depois de um episódio que, além das consequências físicas, deixou marcas emocionais em todos que presenciaram a cena.

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O menino mora com a avó no bairro Dr. Romário, na Zona Leste de Alegrete, e seguia para o Centro da cidade acompanhado da avó quando ocorreu o acidente. Conforme o relato feito pela tia ao PAT, o ônibus transitava pela região da Avenida Tiaraju e, nas proximidades da rótula, já no bairro Capão do Angico, teria ocorrido um movimento mais brusco do veículo. Nesse momento, segundo a família, a porta se abriu e o menino, que estava na parte mais alta do ônibus, acabou sendo projetado para fora do coletivo.

Após atingir o asfalto, a criança foi atropelada pela roda do próprio ônibus. O impacto provocou ferimentos de extrema gravidade no pé direito e na região da canela. O cenário provocou pânico entre os passageiros, segundo a tia, que descreveu ao PAT os momentos de desespero vividos logo após a queda. Gritos e apreensão tomaram conta do local enquanto as pessoas aguardavam a chegada do socorro.

O menino foi atendido e removido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Alegrete, onde passou por atendimento médico e procedimento cirúrgico. Para a família, a rapidez no atendimento foi fundamental diante da gravidade das lesões.

A tia conta que o momento em que viu o sobrinho após o acidente foi um dos mais difíceis de sua vida. Segundo ela, o ferimento atingiu profundamente a região do pé e da canela, deixando tecidos e estruturas da perna expostos. A família acompanha desde então a evolução do quadro e enfrenta também, a dificuldade de lidar com as dores sentidas pela criança.

“As dores que meu sobrinho sente doem em nós”, relatou a tia ao PAT, ao explicar que, mesmo com a medicação utilizada pela equipe médica, a criança ainda enfrenta períodos de dor intensa. A família cita o uso de medicamentos para controle da dor e destaca o sofrimento provocado pelo ferimento e pelo próprio trauma do acidente.

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Nesta quarta-feira, um dia após o acidente, a principal preocupação dos familiares é a recuperação do menino. Ele permanece internado e recebe os cuidados necessários na Santa Casa de Alegrete. A avó, que estava com o neto no momento do acidente, também vive horas de muita tensão e abalo emocional. Segundo a família, acompanhar o sofrimento da criança tem sido uma das partes mais difíceis de todo o episódio.

Apesar da gravidade do que aconteceu, os familiares procuram se apegar ao fato de que o menino sobreviveu e agora está recebendo atendimento médico. A expectativa é de que ele consiga se recuperar das lesões e, posteriormente, também tenha acompanhamento para enfrentar as possíveis consequências emocionais provocadas por uma experiência tão traumática.

Aluno da Escola Waldemar Borges, localizada no mesmo bairro onde reside, o menino agora está afastado temporariamente das atividades escolares enquanto permanece internado. Para a família, além da recuperação física, será necessário observar como a criança irá reagir emocionalmente depois de vivenciar uma situação dessa proporção.

Empresa prestou assistência

A família informou ao Portal Alegrete Tudo que a Expresso Fronteira D’Oeste, empresa responsável pelo transporte coletivo envolvido no acidente, prestou assistência após o ocorrido. Os familiares, entretanto, afirmam que já procuraram orientação jurídica para compreender quais são os direitos da criança e da família diante das circunstâncias do acidente.

A busca por orientação jurídica ocorre paralelamente ao acompanhamento médico e à recuperação do menino. Neste momento, os familiares afirmam que pretendem concentrar esforços para que a criança tenha o tratamento necessário e possa superar tanto as consequências físicas quanto o trauma provocado pelo acidente.

O episódio deverá ser acompanhado para que sejam esclarecidas as circunstâncias que levaram à abertura da porta do ônibus e à queda do menino. As informações apresentadas nesta reportagem sobre a dinâmica do acidente correspondem ao relato fornecido pela família ao PAT.