As Fronteiriças vencem Copa Pablo Marzulo de Futsal na Arena

Neste fim de semana, a Arena do Juventude viveu a movimentação do campeonato feminino de futsal. O evento da AJS, este ano, em parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara reuniu seis equipes -As Fronteiras, Cruzeiro, Real, RG Futsal, Atlantas e La Pampeanas.

Habilidade resistência e técnica marcaram as partidas das meninas na Arena. Os amantes do esporte prestigiaram os jogos que mostram a força do futebol feminino em Alegrete. O evento que homenageou Pablo Marzullo teve cunho solidário e arrecadou mais de 300 quilos de alimentos que foram revertidos ao Banco de Alimentos. A vereadora Dileusa Alves da procuradoria da mulher na Câmara disse da satisfação em poder realizar este evento e valorizar a mulher do esporte, em especial, do futebol aqui do Município.

Alimentos arrecadados na Copa Pablo Marzulo

Roger Severo o mentor da AJS falou do êxito do torneio e da valorização do futsal feminino, lembrando o quanto devemos incentivar a pratica de qualquer esporte, pois é saúde e cidadania. O Pablo foi um grande desportista e amigo e hoje nós – família amigos estamos homenaegando ele através do futsal feminino, enaltece.