As imagens da geada que marcam o inverno em Alegrete

Esse mês de julho nos brinda com as temperaturas mais baixas do ano até agora. E com ela a formação de geada que muda o visual dos campos, praças e parques aqui no Município.

Porto dos Aguateiros – Foto Celeni Viana

A geada, por sua vez, queima os pastos e dificulta o alimento aos animais, por isso nesta época os produtores precisam fazer pastagens

A sensação térmica no início da manhã, aqui em Alegrete, é de muito frio. Quem saiu cedo para trabalhar, tanto aqui na cidade como o interior na área rural sabe o que e sentir a friagem.

Como a geada é uma formação natural que acontece somente neste período do ano, muitos aproveitam para registrar o fenômeno.

Oséias Freitas – Parque Rui ramos

São verdadeiros tapetes brancos que cobrem a vegetação. A geada, por sua vez, queima os pastos e dificulta o alimento aos animais, por isso nesta época os produtores precisam fazer pastagens.

Plantações de legumes e verduras, também, podem ser afetadas com o frio e a geada a quem não tem estufas e, por isso muitas vezes, quando há intenso e repetidos períodos de frio os produtos tendem a subir de preço, porque diminui a produção, como salienta Pedro Moraes- presidente da Associação de Produtores de Hortifrutigranjeiros de Alegrete.

No Brasil, as geadas atingem as regiões Sul e Sudeste do país e não são bem recebidas pelos agricultores por causa do estrago que provocam nas plantações. Quando ocorre a geada, a água presente dentro das plantas também congela, destruindo a estrutura da célula, ou seja, queimando-a.

Geada em Alegrete – Marco R. Soares

Essa massa de ar polar permanece até esta quinta-feira aqui na Região e a partir de sexta a previsão é de que as temperaturas vão subir, consideravelmente, com máximas podendo passar dos 25ºC.