As novas configurações da família brasileira: um retrato em transformação

A família brasileira não é mais a mesma. Nas últimas décadas, o modelo tradicional — formado por um homem, uma mulher e filhos — passou a dividir espaço com novas formas de organização familiar. Famílias monoparentais, homoparentais, multiparentais e casais sem filhos já fazem parte da realidade social do país e também de Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“As famílias estão se adaptando às escolhas e realidades das pessoas. Isso já é uma realidade entre nós, mesmo que de forma discreta”, afirma a assistente social Marta Pires, que atua no atendimento a famílias na cidade.

Modelo tradicional já não é maioria

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 1995 e 2015, a proporção de famílias com filhos no Brasil caiu de 57% para 42%. No mesmo período, os casais sem filhos aumentaram de 12,9% para 19,9%. As famílias monoparentais, em que apenas um dos pais é responsável pelos filhos, já representam mais de 16% dos lares brasileiros.

Os motivos incluem a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, o envelhecimento da população e a queda na taxa de fecundidade.

Amor que venceu o preconceito

Desde 2011, as uniões homoafetivas são reconhecidas como entidades familiares pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A Resolução nº 175 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 2013, obrigou todos os cartórios do país a realizarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Já registramos algumas uniões homoafetivas aqui em Alegrete. Tudo é feito com o mesmo respeito e legalidade de qualquer casal”, afirma Carlos Machado, tabelião do Cartório de Registro Civil da cidade.

Casais homoafetivos também têm direito à adoção de filhos, à partilha de bens, herança e licença parental.

Novas famílias, velhos afetos

As novas configurações familiares vão além da formalidade jurídica. São relações baseadas no afeto, na solidariedade e na liberdade de escolha. Em Alegrete, mães e pais solos, casais sem filhos, avós que criam netos e famílias formadas por casais homoafetivos compõem esse novo cenário.

A alegretense Luana Farias criou o filho sozinha, com apoio dos pais e da irmã. Para ela, amor é o que define sua família.

“Minha família não é convencional, mas é completa de amor. E isso, pra mim, é o que importa”, afirma. Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

E os filhos?

A ausência de filhos em parte dessas famílias levanta debates sobre natalidade e o futuro demográfico. Por outro lado, muitos casais homoafetivos vêm recorrendo à adoção ou a técnicas de reprodução assistida.

De acordo com o CNJ, cerca de 10% dos casais habilitados à adoção no país são homoafetivos.

“O preparo e o vínculo afetivo desses casais é sólido. O que ainda existe é o preconceito social”, observa o psicólogo Eduardo M. Lopes, que atua com acompanhamento familiar em Alegrete.

Tendência irreversível

Para especialistas, as mudanças nos formatos familiares são profundas e estruturais. Já não se trata de modismos ou exceções, mas de um reflexo direto da evolução da sociedade.

As redes sociais, a legislação, o sistema educacional e a mídia passaram a reconhecer e representar essas novas famílias, contribuindo para ampliar o respeito e a visibilidade.

Desafios ainda persistem

Apesar dos avanços, os obstáculos continuam. A ausência de políticas públicas voltadas para famílias fora do padrão tradicional, o preconceito velado em instituições e escolas e a falta de representatividade ainda são questões urgentes.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Essas famílias precisam ser vistas com igualdade. A sociedade mudou, mas o sistema ainda precisa acompanhar”, pontua a socióloga alegretense Débora Andrada.

O que é, afinal, uma família?

A família contemporânea é múltipla, diversa e se organiza a partir do afeto — não apenas da biologia ou da formalidade. Em Alegrete, assim como no restante do país, a convivência familiar já assume formas distintas, sem perder o que há de essencial: o vínculo humano.

“A família pode ter muitas formas, mas seu valor é sempre o mesmo: ela é nosso primeiro e mais importante elo com o mundo”, conclui a professora Débora.