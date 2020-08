‘As pessoas estão brincando com a vida’, diz prefeito do Chuí sobre conduta de moradores na pandemia

O prefeito do Chuí, Marco Antônio Barbosa (DEM) usou as redes sociais da prefeitura municipal para fazer críticas aos moradores da cidade durante uma transmissão ao vivo, nesta terça-feira (11).

Barbosa falou sobre festas e eventos que têm sido organizados pela população da cidade da Região Sul, durante a pandemia de coronavírus, mesmo com pedidos para permanecer em isolamento social.

“Isso é uma falta de respeito que está acontecendo no nosso município. As pessoas estão brincando com a vida. Que brinquem com a vida delas! Se atirem de um precipício, mas não prejudiquem a vida dos outros”, disse.

De acordo com o prefeito, no último final de semana foram registradas festas de aniversário e aglomerações em espaços públicos. “Aqui no sábado constatamos festas, aniversários, um monte de gente no domingo na avenida, fumando narguilé, fazendo a sua reunião. A maior barreira contra o coronavírus alem da máscara e o álcool gel é o distanciamento social”, destacou.

“É que a gente passa 24h por dia tentando cuidar das pessoas, mas a minoria não tem respeito. Onde está a cabeça das pessoas que decidem fazer uma festa de aniversário no final de semana?”

A cidade tem cerca de 6 mil habitantes e 18 casos confirmados da Covid-19, segundo a prefeitura. Nenhuma morte foi registrada até o momento. O levantamento da Secretaria Estadual da Saúde aponta 12 pessoas infectadas.

O prefeito destaca que, por se tratar de uma cidade pequena, uma internação já significaria o fechamento do comércio. “Se nós tivermos um caso de internação, nós vamos reduzir horário de comércio, vai fechar restaurante, vai fechar padaria. Aí acontece uma morte, é lockdown, porque nossa cidade é pequena, aí nós temos que reduzir”.

‘Vamos se respeitar, respeitar o próximo’

Marco Antônio se diz muito triste com uma minoria da população que não respeita o momento. “Vamos se respeitar, respeitar o próximo. Se tu não está dando bola pra tua vida, tudo bem, mas tem muita gente que está preocupada com seus filhos, com seus pais, com seus avós. Pelo amor de Deus, gente”, disse.

“Quer fazer festa? Espera passar a pandemia! […] Porque, se não no ano que vem, tu não vai fazer aniversário. Tu vai fazer aniversário de falecido, de morto, vai muita gente visitar no Dia de Finados porque tu não respeitou”.

Para o prefeito, a cidade que vive praticamente do comércio, pode sofrer grandes prejuízos caso os moradores não respeitem o isolamento. “O Chuí só vive do comércio, nós precisamos trabalhar. Se fecha, todo mundo perde emprego. É isso que eu quero que a comunidade do Chuí entenda, que converse com seus funcionários, com seus filhos”, pede.

Fonte: G1