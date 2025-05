‘As pessoas salvam os bens e esquecem dos bichos’, diz morador que resgata cães da enchente

Um fato chamou bastante atenção, o abandono dos animais nas residências que estão com água da enchente.

No bairro Macedo, o flagra foi de três animais na região mais alagadiça do tradicional “Campo do Nacional”. Um popular da área, relatou que isso é costumeiro, pois as pessoas se preocupam em apenas tirar seus bens materiais e acabam por esquecer dos animais e, pior, atados.

“Eu costumo andar na enchente, sorte que eu ando por tudo e tenho esse pontão, ai eu venho e salvo esses animais, eu resgatei dois apenas pela manhã, quantos animais não ficam perdidos e abandonados, é um ponto que o pessoal tem que se tocar”, disse o popular.

No bairro Santo Antônio, o mesmo cenário, cães atados no portão das casas e até mesmo soltos. A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil e recebeu a informação que o canil municipal irá auxiliar a pasta e criar um espaço de abrigo seguro aos animais que estão nessa situação.