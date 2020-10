As recorrentes tentativas de ocupação de áreas públicas continuam

Compartilhe













Na manhã de segunda-feira(12), a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Infraestrutura, com apoio da Guarda Municipal e Brigada Militar realizou a desocupação de duas áreas do Município. Uma delas no Arroio Regalado e outra no bairro Maria do Carmo.

Faz cerca de um mês que a situação se repete. As ações envolvendo os órgãos públicos vêem sendo realizadas de forma recorrente. A prefeitura retira e as famílias insistem em retornar. Na área do regalado, foram retirados quatro barracas e apenas uma mulher que já tinha sido retirada, até mesmo envolvendo Boletim de Ocorrência, estava no local. Todas as demarcações foram recolhidas da área.

Já na área do bairro Maria do Carmo, havia cerca de cinco demarcações e, segundo a Guarda Municipal, na área estava apenas uma jovem. As demarcações e pessoas que estão buscando um terreno na área industrial são em torno de 32 famílias.

Conforme o Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano, as duas saídas foram pacíficas. A Prefeitura utilizou caminhão e retroescavadeira para a retirada das lonas e do material que foi colocado para fazer a divisão dos terrenos. No local, de acordo com informações da BM, não havia a ocupação permanente das pessoas, a retirada foi pacífica.

Essas ações de retirada vão continuar ocorrendo. Por mais que as famílias insistam em retornar, a Prefeitura vai fazer a desocupação, pois as duas áreas já têm projetos – disse.