Asfaltamento na Daltro Filho deve iniciar ainda neste semestre

A Administração Municipal anunciou nesta quarta-feira (5), o asfaltamento da rua Daltro Filho. O prefeito Márcio Amaral acompanhado dos secretários Paulo Salbego (Planejamento), Jetter Danzer de Souza (Infraestrutura), Gabriella Segabinazi (Meio Ambiente), Rui Alexandre Medeiros (Administração) e José Rubens Rosa Pillar (Procuradoria), estiveram na manhã de ontem acompanhando o trabalho técnico dos engenheiros da Secretaria de Planejamento e fizeram o anúncio aos moradores e comerciantes.

Esse importante projeto está sendo elaborado pelo setor de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Planejamento e deve ser concluído ainda no mês de fevereiro. Logo após, será encaminhado para a Infraestrutura para andamentos no processo licitatório.

O projeto será executado com 100% de recursos próprios do município. Será feita melhoria no pavimento existente, com uma pista de rolamento no eixo central com 7m de largura e uma camada asfáltica, em toda a extensão da rua Daltro Filho, da avenida Assis Brasil até a avenida da Integração, na ponte do arroio Regalado.

O prefeito Márcio Amaral informou que a obra deve ser realizada ainda no primeiro semestre deste ano.

Para o secretário Paulo Salbego, o asfaltamento só será possível devido à economia que o município institui desde o início da gestão Cleni Paz e Márcio Amaral, com redução de despesas. “É uma reivindicação antiga da população e usuários daquela via pública, com isso otimizando a mobilidade urbana. Futuramente vai dar acesso direto a avenida da Integração, área industrial e ao novo presídio, além de várias localidades do interior do município e bairros da nossa cidade”.