Asilo São Vicente de Alegrete alerta que não está solicitando doações para a Casa em redes sociais

Uma campanha para outro asilo São Vicente de Paulo, de outra cidade, fez com que muitos aqui de Alegrete compartilhassem em suas redes sociais pedidos de toucas de lã e toalhas ao nosso asilo.

Em contato com o coordenador do Asilo São Vicente de Paulo, de Alegrete Vanderlei Polga, a reportagem foi informada de que a casa acolhe só idosas e não estaria fazendo nenhum tipo a campanha.

Ele disse que sempre recebem doações, de alimentos e outros itens, porque a demanda é grande.

A casa lar tem 44 internas e 22 servidores e, agora na pandemia, não recebem visitas a não ser na janela, mas de acordo com a direção, são poucos os que mesmo de longe vão ver suas idosas que estão no Asilo São Vicente de Paulo em Alegrete.

Todos as idosos da Casa já foram vacinados com as duas doses e o atendimento do local é 24h, de acordo com Vanderlei Polga.

