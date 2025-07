Assad vence mais uma e dois jogos ficam no empate no Citadino de Futsal

Share on Email

Na noite da última terça-feira (15), no ginásio da Arena Esporte e Lazer, três jogos movimentaram mais uma rodada do Citadino de Futsal. Três jogos eletrizantes proporcionaram um grande espetáculo ao público presente.

Abrindo a rodada, Juventus e Barsemlona protagonizaram um jogo emocionante até os últimos minutos. Jogo de muita movimentação e com chances claras de gol até o fim do jogo, placar final, 3 x 3. Logo após, a equipe da Assad venceu de virada a equipe do Caid pelo placar de 3 x 2 e segue invicta na competição municipal.

Fechando a noite, Center Fhotos e Real fizeram mais um jogo de tirar o fôlego. A equipe do Real saiu vencendo, porém, a equipe adversária fez o uso do goleiro linha e chegou ao empate, 4 x 4. Ambas equipes vão para a última rodada para definir seu futuro na Série A.