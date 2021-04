Assaltantes querem celulares: desta vez o assalto foi no início da noite na Maximiliano Marinho

Compartilhe















Jovem de 22 anos foi assaltado em via pública, por volta das 19h, na rua Maximino Marinho, em Alegrete.

O pedestre foi surpreendido quando um veículo de cor preta parou repentinamente no meio da via e um indivíduo de bermuda, moletom e máscara, desceu e foi em sua direção com a mão no bolso do moletom como se, supostamente estivesse armado. Assim que se aproximou da vítima anunciou o assalto e solicitou que ele entregasse o aparelho celular. O jovem entregou o aparelho celular e o assaltante retornou ao veículo e saiu em alta velocidade em direção à Escola Emílio Zuñeda. A vítima não soube precisar qual era o modelo do carro e também não conseguiu visualizar o assaltante devido ao uso da máscara. Ele não se feriu.