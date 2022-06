Assalto em saída de banco; ladrões levam todo o salário e celular de trabalhador rural

Share on Email

Um trabalhador rural teve todo salário roubado após assalto em Alegrete.

O que impressiona é que o crime ocorreu por volta das 18h 30 em uma rua central, quando a vítima saiu de uma agência bancária.

De acordo com o trabalhador rural, ele foi até o Banco do Brasil para sacar o valor referente ao salário do mês, quase dois mil reais.

Assim que saiu da agência foi surpreendido pelos acusados que o agrediram e o derrubaram roubando o valor total do salário e o aparelho celular.

A vítima não conhecia um dos acusados, mas percebeu esse tinha uma tatuagem no pescoço, já o outro, já tinha visualizado no bairro Boa Vista em Alegrete.

O trabalhador ficou com as escoriações e o prejuízo de todo salário e o celular roubados.