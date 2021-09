Assédio envolvendo dois casais amigos provoca perseguição e agressão

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O fato foi registrado na Delegacia de Polícia de Alegrete. A vítima destaca que era amiga da acusada e, após ser assediada pelo esposo da, agora ex-amiga, imediatamente a comunicou na tentativa de demonstrar sua amizade e fidelidade. Porém, a mulher se revoltou contra ela e passou a agredi-la. A primeira agressão foi no dia 13 de setembro e a última, no interior da academia que ambas, frequentam, no dia 15.

Destemida ginete de Alegrete é 3ª colocada no seu primeiro rodeio estadual

A vítima disse que após a agressão ela saiu da academia e a acusada teria a perseguido de carro tetando atropelá-la e teria jogado o veículo contra a vítima, só não a feriu pois conseguiu se esquivar, porém, a acusada desceu no carro e saiu correndo até alcançá-la e novamente agredi-la.

A revolta da acusada teria sido motivada após a vítima informar que estava sendo assediada pelo esposo dela. Diante disso, deseja representar contra a ex-amiga.