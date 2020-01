Assembleia aprova as contas 2018/2019 do CEA

Na noite de 21 de janeiro, o CEA realizou a Assembleia Geral Ordinária, no auditório da instituição. Durante o encontro, foi apresentada a prestação de contas da gestão do biênio 2018/2019 do CEA/CDL.

O Presidente Francisco Pedroso abriu o evento fazendo uma saudação aos associados e indicou Danilo Schmitz, Vice-Presidente de Gestão Administrativa, para conduzir a mesa.

A mesa foi composta por Andressa Haut Oliveira, Secretária Executiva; Francisco Pedroso, Presidente do CEA / CDL; Marcos Machado Lopes, Representante do Conselho Fiscal do CEA/CDL; José Luiz Alves Pinheiro, Representante da empresa PMS Contabilidade; e Ângelo Lenon Auzani Machado, Coordenador Financeiro do CEA.

Após a formação da mesa, o contador, José Luiz Alves Pinheiro, efetuou a apresentação da Demonstração do Resultado do Exercício Biênio 2018/2019 e do Balanço Patrimonial. Posteriormente, Marcos Lopes fez a leitura do parecer escrito pelo Conselho Fiscal, que examinou os registros e todos os documentos de caráter patrimonial e financeiro da entidade, aprovando os resultados e a documentação apresentados. Ao fim da Assembleia, após o esclarecimento de alguns questionamentos dos participantes, a prestação de contas foi colocada em votação e então aprovada por unanimidade de votos.