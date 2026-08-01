A primeira assembleia geral ordinária da atual gestão do Sindicato dos Municipários de Alegrete (SIMA), realizada na noite de quinta-feira (30), terminou com a reprovação da prestação de contas apresentada pela diretoria, o afastamento temporário do presidente e do tesoureiro da entidade e a definição de um prazo de 15 dias para que as irregularidades apontadas sejam esclarecidas e submetidas a uma nova apreciação dos associados.

As informações foram confirmadas à reportagem por integrantes da diretoria e têm como base a nota oficial divulgada pelo Conselho Fiscal do Sindicato, órgão responsável pela análise das contas da entidade.

A reunião ocorreu na sede do Sindicato da Alimentação e tinha como principal pauta a apresentação da prestação de contas referente ao primeiro ano da atual administração. A abertura dos trabalhos foi conduzida pelo vice-presidente, Claudiomiro Souza, que, ao lado do presidente Luis Euclides da Rosa, apresentou aos associados o relatório financeiro elaborado pela direção.

Na sequência, o Conselho Fiscal iniciou a análise da documentação encaminhada pela presidência e pela tesouraria, composta por notas fiscais, recibos, extratos bancários e demonstrativos financeiros. Participaram da conferência os conselheiros fiscais Dimitri Gedel, Romeu Andrade e Paulo Zucchetto.

Segundo o parecer apresentado aos associados, as receitas do Sindicato somavam pouco mais de R$ 63 mil até a data da assembleia, enquanto as despesas registradas ultrapassavam R$ 19 mil, resultando em um saldo aproximado de R$ 44 mil.

Entretanto, conforme descreve a nota do Conselho Fiscal, ainda antes do início da assembleia ocorreu uma conversa entre os conselheiros e os dirigentes da entidade. De acordo com o documento, nessa ocasião o presidente Luis Euclides da Rosa e o tesoureiro-geral Ricardo Freitas informaram que haviam utilizado recursos financeiros do Sindicato para despesas particulares, em um montante superior a R$ 13 mil.

O Conselho Fiscal relata que, ao confrontar essa informação com o extrato bancário apresentado durante a reunião, verificou que a conta da entidade possuía saldo de pouco mais de R$ 30 mil, além de aproximadamente R$ 20 mil aplicados em um Certificado de Depósito Bancário (CDB). A partir dessa análise, os conselheiros entenderam que havia inconsistências que impediam a aprovação da prestação de contas e recomendaram sua rejeição.

O parecer foi submetido aos associados presentes e acabou referendado pela assembleia, que aprovou a concessão de um prazo de 15 dias para que a diretoria apresente uma nova prestação de contas e promova a regularização das pendências apontadas. Ao término desse período, uma Assembleia Geral Extraordinária deverá ser convocada para que os sindicalizados voltem a deliberar sobre a situação financeira da entidade.

Outra deliberação tomada durante a reunião foi o afastamento, pelo mesmo período de 15 dias, do presidente Luis Euclides da Rosa e do tesoureiro Ricardo Freitas. Conforme a nota do Conselho Fiscal, a medida foi sugerida em conjunto com a Secretaria de Assuntos Sindicais para garantir que a conferência documental e a adoção das providências necessárias ocorram sem interferências administrativas.

Com o afastamento temporário dos dirigentes, a presidência do Sindicato passa a ser exercida interinamente pelo vice-presidente Claudiomiro Souza, enquanto a tesouraria ficará sob responsabilidade de Rubens Quevedo. Ainda de acordo com o Conselho Fiscal, toda a documentação financeira, bem como o notebook utilizado pela administração da entidade, foi entregue à direção interina para viabilizar a reorganização dos registros contábeis e a elaboração da nova prestação de contas.

A nota também informa que a assembleia deliberou pela necessidade de recomposição dos valores que, segundo o Conselho Fiscal, foram utilizados para despesas particulares, para que a situação seja reapreciada pelos associados dentro do prazo estabelecido.

Outro lado

Procurado pela reportagem, o presidente afastado do Sindicato dos Municipários de Alegrete, Luis Euclides da Rosa, afirmou que a diretoria está buscando uma solução para o caso.

“Estamos vendo como resolver da melhor maneira possível”, disse por telefone.

A reportagem também deixa espaço aberto para manifestação do tesoureiro Ricardo Freitas e de outros representantes da diretoria do Sindicato, caso desejem apresentar esclarecimentos adicionais sobre os fatos apontados pelo Conselho Fiscal.