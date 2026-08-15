Assembleia do SIMA aprova contas por unanimidade e registra renúncia do presidente

O Sindicato dos Municipários (SIMA) realizou, na sexta-feira, 14 de agosto de 2026, uma Assembleia Geral Extraordinária convocada como complemento à Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de julho. A reunião teve como objetivo principal dar continuidade ao processo de análise e prestação de contas da entidade, além de deliberar sobre questões administrativas da direção.
A assembleia ocorreu após o Conselho Fiscal do sindicato não ter concordado, na reunião anterior, com a prestação de contas apresentada pelo então presidente e pelo tesoureiro.
Diante dos apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal, os associados presentes na assembleia de 30 de julho deliberaram pelo afastamento do presidente e do tesoureiro pelo período de 15 dias, para que as contas do SIMA pudessem ser organizadas, conferidas e regularizadas.
Na mesma ocasião, foi definida a realização de uma nova Assembleia Geral Extraordinária, ao final desse período, para que uma nova prestação de contas fosse apresentada aos associados e submetida à análise do Conselho Fiscal e da Assembleia.
Prestação de contas é reapresentada
Cumprindo o cronograma estabelecido na assembleia anterior, o presidente do SIMA compareceu à reunião de 14 de agosto acompanhado da contadora do sindicato.
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Durante a assembleia, foram apresentados aos associados os documentos, esclarecimentos e procedimentos adotados durante o período destinado à reorganização das contas.
A nova apresentação demonstrou, conforme informado durante a reunião, a regularização dos valores que haviam sido apontados como ausentes na primeira prestação de contas, apresentada em 30 de julho.
Os valores foram ressarcidos e as pendências apontadas anteriormente foram apresentadas como sanadas.
Após a exposição realizada pelo presidente, com o auxílio técnico da contadora, o assunto foi encaminhado novamente ao Conselho Fiscal do SIMA.
Depois da análise, o Conselho Fiscal aprovou a prestação de contas, reconhecendo a regularização dos apontamentos anteriormente apresentados.
Na sequência, a matéria foi submetida à votação dos associados presentes.
O resultado foi de aprovação por unanimidade, encerrando o processo de prestação de contas que havia sido objeto de questionamentos na assembleia anterior.
Presidente anuncia renúncia
Após a conclusão da pauta relacionada às contas, o então presidente do SIMA fez um pronunciamento aos associados.
Em sua manifestação, destacou o respeito e a consideração pelos funcionários e colegas de trabalho, antes de comunicar sua decisão de deixar o comando da entidade.
Na sequência, apresentou formalmente sua renúncia ao cargo de presidente do SIMA, declarando que a decisão tinha caráter irrevogável e irretratável, com efeitos a partir daquele mesmo dia, 14 de agosto de 2026.
A renúncia foi submetida à apreciação da direção e dos associados presentes.
Após a manifestação dos participantes, a decisão foi aceita e acatada pela Assembleia, formalizando a saída do presidente do cargo.
Vice-presidente assume o comando do sindicato
Com a vacância da Presidência, o vice-presidente assumiu imediatamente o cargo de presidente do SIMA, dando continuidade à administração da entidade.
A mudança ocorreu durante a própria Assembleia Geral Extraordinária e passou a produzir efeitos a partir de 14 de agosto.
A sucessão ocorre em um momento importante para o sindicato, após a conclusão do processo de análise e aprovação das contas e diante da necessidade de continuidade dos trabalhos administrativos da entidade.
Tesouraria segue procedimento previsto no Estatuto
A situação da Tesouraria também foi tratada durante a assembleia.
Em razão da ausência do tesoureiro, a direção do SIMA informou que está cumprindo o procedimento previsto no Estatuto da entidade.
O tesoureiro será formalmente notificado e terá o prazo de cinco dias para apresentar sua manifestação, antes das deliberações legais e administrativas que poderão ser tomadas posteriormente.
Durante esse período, para assegurar a continuidade das atividades financeiras do sindicato, a Segunda Tesouraria do SIMA assumirá as funções da Tesouraria.
A medida busca garantir o funcionamento administrativo da entidade enquanto são cumpridas as etapas previstas no estatuto.
Assembleia marca nova etapa administrativa
A Assembleia Geral Extraordinária de 14 de agosto representou o encerramento do processo iniciado na reunião de 30 de julho.
Na ocasião, os associados tiveram acesso à nova prestação de contas, foram apresentados os esclarecimentos sobre os valores anteriormente questionados e, segundo o que foi deliberado na reunião, as pendências foram regularizadas.
O Conselho Fiscal aprovou as contas, e os associados presentes também aprovaram a prestação por unanimidade de votos.
Além da conclusão da prestação de contas, a reunião marcou uma mudança na direção do SIMA, com a renúncia do presidente e a consequente posse do vice-presidente no comando da entidade.
Na Tesouraria, a direção deu início ao procedimento estatutário de notificação do tesoureiro, estabelecendo prazo para manifestação, enquanto o segundo tesoureiro assume as funções da área.
Com o cumprimento do cronograma estabelecido na assembleia anterior e a aprovação dos associados presentes, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada.
O SIMA inicia, a partir de então, uma nova etapa administrativa, com a prestação de contas aprovada, a mudança na Presidência e os procedimentos estatutários em andamento relacionados à Tesouraria.
As decisões tomadas na assembleia de 14 de agosto passam a orientar a continuidade administrativa do Sindicato dos Municipários, respeitando as deliberações dos associados e as normas estabelecidas no Estatuto da entidade.
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