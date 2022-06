ASSERCAL continua firme na organzição do Carnaval de 2023

Depois de apresentada a nova diretoria da ASSERCAL, no último dia 10 de maio, na Câmara de Vereadores em que o empresário Gilson Vaucher foi aclamado presidente e Rafael Faraco vice- da entidade, o projeto Carnaval 2023 continua em andamento.

Vaucher disse que o projeto do Carnaval de 2023 está pronto sujeito a ajustes e incrementação. Ele disse já que dispõem de 250 mil de recursos, sendo 100 do Deputado Federal, Afonso Motta e mais 150 mil via emenda do Deputado Federal Henrique Fontana.

Assercal

O presidente da ASSERCAL diz que para trás nem para pegar impulso, se referindo à unidade que todos estão para a realização da festa no ano que vem.

Ele lembra que objetivo é fazer o Carnaval no mesmo nível da última vez que houve em Alegrete ou até melhor.