Assercal inicia a construção dos camarotes na nova avenida do samba

Interrompido no ano de 2014, a retomada do Carnaval de rua em Alegrete promete ser um dos grandes eventos em 2023.

Desde que a festa que é uma das mais populares, foi anunciada, as cinco escolas de samba -Acadêmicos do Pôr-do-Sol, Imperatriz da Praça Nova, Mocidade Independente da Cidade Alta, Nós os Ritmistas e Unidos dos Canudos estão trabalhando de forma contínua, assim como, a Assercal.

O desfile será realizado, tradicionalmente, “fora de época”, nos dias 3 e 4 de março.

No último sábado, mais um grande passo foi iniciado, a construção dos camarotes na Avenida Inácio Campos de Menezes, ao lado da Praça da Juventude, Zona Leste, em Alegrete. Um marco histórico para toda a comunidade.

De acordo com o presidente, Gilson Vaucher, serão 143 camarotes, que ficarão posicionados à margem direita da avenida, sentido bairro centro. Já no lado oposto, serão as arquibancadas. Ele pontua que toda a estrutura vai permanecer no local, não apenas para o Carnaval, mas para outros eventos.

O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Carlos Budel, a partir do conceito original de Gilson Vaucher e do desenho de Pery Anhaia.

A ASSERCAL junto com as Escolas de Samba e a Prefeitura Municipal de Alegrete, reiteram o compromisso com a cultura popular do carnaval com uma obra que vai servir para fixar definitivamente o evento na agenda da cidade.