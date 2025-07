Assim começa o Brasil nesta segunda-feira, 28 de julho

Brasil reforça compromisso com o Brics

O governo Lula reafirmou sua aposta no bloco Brics, contrariando ameaças tarifárias dos EUA que classificam o grupo como “antiamericano”. A estratégia busca diminuir a dependência dos EUA e ampliar parcerias com Europa, Ásia e América do Sul.

Reuniões estratégicas para financiamento climático

O BNDES lidera conversas com investidores globais como TPG e Brookfield para arrecadar cerca de R$ 20 bilhões em projetos verdes até meados de 2026

Tarifa americana de 50% ameaça exportações brasileiras

Começando em 1º de agosto, os EUA elevarão tarifas sobre produtos brasileiros — incluindo café — de 10% para 50%, pressionando o agronegócio e ameaçando quedas no preço interno.

Produtores de café em alerta máximo

Agricultores em Vassouras (RJ) esperam por negociações de última hora para evitar o impacto severo do “tarifaço” americano, que pode gerar excedentes e colapso nos preços.

COP30 será em Belém, cidade na linha de frente do clima e pobreza

A escolha de Belém como sede da conferência destaca a urgência da integração entre justiça social, proteção da Amazônia e soluções climáticas para comunidades vulneráveis.

Foco em financiamento climático: encontro prevê US$ 1,3 trilhão para países vulneráveis

A COP30 pretende engajar líderes mundiais para arrecadar trilhões em apoio climático enquanto promove uma agenda de soluções práticas em ecossistemas sensíveis como o da Amazônia.

Aumento da violência em algumas regiões do Nordeste

O Nordeste concentra grande parte das cidades mais violentas do país, embora o Maranhão registre queda nos homicídios em 2025, segundo dados mais recentes.

Alerta estrutural: mais de 12% das pontes federais em situação crítica

Um relatório recente revela que 727 pontes federais estavam em condições perigosas até maio de 2023; uma delas colapsou no Maranhão em dezembro de 2024 causando mortes e risco de contaminação.

Pesquisa revela as maiores torcidas do Brasil em 2025

Um ranking recente traz os times com torcidas mais apaixonadas do país — informação relevante para o mercado esportivo e mídia.

Flamengo assume liderança do Brasileirão após vitória sobre o Atlético-MG

O clube carioca venceu o Atlético e assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro, inflando expectativas para a sequência da temporada