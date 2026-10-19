Assinada ordem de início das obras do Ecoponto Municipal

Espaço será destinado ao recebimento gratuito de pequenos volumes de resíduos e tem previsão de conclusão em 180 dias

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), realizou nesta segunda-feira (19) a solenidade de assinatura da Ordem de Início das Obras do Ecoponto Municipal. O projeto representa um avanço para a gestão de resíduos sólidos, a preservação ambiental e a melhoria da limpeza urbana no município, destacou a secretária da pasta Gabriela Segabinazzi.

O empreendimento será construído na Avenida Tiaraju, na entrada do corredor da antiga Corlac, e tem previsão de conclusão em 180 dias. O espaço foi planejado para receber gratuitamente pequenos volumes de resíduos provenientes de pessoas físicas, oferecendo à população uma alternativa adequada para o descarte de materiais que não devem ser destinados à coleta convencional.

Entre os resíduos que poderão ser recebidos estão madeira, móveis usados, colchões, resíduos de poda e outros materiais previstos para o funcionamento do local. A iniciativa busca facilitar o descarte correto, reduzir o depósito irregular de resíduos em vias públicas e áreas inadequadas e contribuir para a conservação dos espaços urbanos.

A implantação do Ecoponto Municipal integra as ações da Administração Municipal voltadas à sustentabilidade e à conscientização ambiental. Com a estrutura, a expectativa é ampliar as alternativas disponíveis à comunidade para a destinação adequada de resíduos, incentivando práticas responsáveis e a participação dos moradores na preservação da cidade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também destaca a importância do trabalho conjunto entre as secretarias, as equipes técnicas e os profissionais envolvidos no desenvolvimento do projeto, desde o planejamento até a execução das obras. O ato contou com a presença do prefeito Jesse Trindade dos Santos, do vice Luciano Belmonte, da secretária Gabriela, servidores municipais e convidados.

Com a assinatura da ordem de início, Alegrete avança na implantação de uma estrutura que pretende fortalecer a gestão ambiental e colaborar para uma cidade mais limpa e sustentável.