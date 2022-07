Assinado convênio para perfuração de poço artesiano no Jacaquá

O prefeito Márcio Amaral e o secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Daniel Gindri estiveram nesta segunda-feira (4/7) em Porto Alegre, na Secretaria Estadual de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul , para assinar o convênio entre o Estado e o município de Alegrete, através do programa Avançar- SOP, para perfuração de um poço artesiano comunitário no interior do município, na localidade das Três Nascentes- Jacaquá.

“Esperamos que com este convênio, ocorra a melhoria nas condições de vida daqueles produtores que vivem no meio rural, onde não existe rede de abastecimento de água, principalmente o fornecimento de água potável em quantidade significativa e suficiente, possibilitando desde o consumo in-situ, quanto a sua utilização para dessedentação animal e produção em pequenas escalas”, destaca Gindri.

O prefeito Márcio Amaral destaca que “a gente faz por que a função do gestor é trabalhar para o bem da sua comunidade; e por ser um sinônimo de saúde, a água potável sempre foi uma prioridade, além disso vai fazer muita diferença na vida dos pequenos produtores”.