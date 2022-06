Assinada ordem de serviço para início de pavimentação da Brás Faraco

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O prefeito Márcio Amaral, vice Jesse Trindade, Construtora Alegretense, Secretário de Finanças, José Luiz Caurio, Engenheiro Carlos Conceição, vereador Moisés Fontoura e o deputado Afonso Motta(PDT), assinaram a ordem de serviço para a pavimentação.

O ato no salão azul, do Centro Administrativo, contou com a presença de Secretários Municipais, vereadores, servidores da Secretária de Planejamento, empresários, UABA e Delegado Regional Valeriano Garcia Neto.

Assinatura da ordem de serviço pavimentação da Braz Faraco

O vice-prefeito, Jesse Trindade, destacou a condição financeira do Município que vai iniciar a obra para depois receber o repasse. Ele enalteceu a equipe do Planejamento pelo trabalho, para que possam agilizar projetos e liberar recursos para as inúmeras obras que estão sendo realizadas em Alegrete.

Prefeitura de Alegrete realiza ação integrada contra sonegação fiscal

Vice-prefeito Jesse Trindade

O Secretário, Luis Caurio, salientou a saúde financeira de Alegrete em que o contribuinte vê retornar em serviços o que paga em impostos.

Alegrete e região bateram recorde em produtividade na colheita do arroz

Só, para esta obra, o Deputado Afonso Motta indicou uma emenda de 2 milhões de reais. – Nós queremos que a nossa comunidade tenha melhor qualidade de vida, porque eu sempre trabalho pela minha cidade e os bairros merecem. Meu objetivo, também, é melhorar as condições das comunidades rurais do meu Alegrete, destacou Motta.

Deputado Afonso Motta

O prefeito Márcio Amaral enalteceu a equipe que trabalha para que os projetos possam sair do papel, já que não se deve gastar energia atoa. Também lembrou dos vereadores que aprovam projetos desta importância, para que Alegrete melhore. Ele falou que 50% das emendas que aportam no Município são do Deputado Afonso Motta.