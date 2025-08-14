Assistência Social confirma data da terceira Feira Social de Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, a partir da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, convida toda a comunidade para participar da 3º Feira Social, que acontece no próximo dia 22 de agosto das 9h às 12h, no Polo da Conceição- EMEB Murilo Nunes de Oliveira.

O evento visa atividades e serviços voltados para o fortalecimento da comunidade local. Diversas instituições estarão presentes, oferecendo orientações e informações sobre programas e serviços essenciais à população.

Confira as atividades programadas:

ACESSUAS: palestra sobre o programa Jovem Aprendiz;

Banco de Alimentos: intervenção sobre a importância da hidratação;

Cadastro Único: atendimento e orientações;

Conselho Tutelar: esclarecimentos e apoio à comunidade;

CRAM: divulgação e orientação sobre atendimentos;

CRAS Sul: lançamento da Oficina de Memória;

CREAS: palestra sobre os diferentes tipos de violência;

Programa Criança Feliz: divulgação do programa Mãe Gaúcha;

Família Acolhedora: informações sobre o serviço;

Gestão das Parcerias: visitação na Instituição Viver Geriátrico;

PETI: divulgação e orientação;

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: varal solidário e Banco de vestuário.