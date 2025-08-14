Assistência Social confirma data da terceira Feira Social de Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, a partir da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, convida toda a comunidade para participar da 3º Feira Social, que acontece no próximo dia 22 de agosto das 9h às 12h, no Polo da Conceição- EMEB Murilo Nunes de Oliveira.
O evento visa atividades e serviços voltados para o fortalecimento da comunidade local. Diversas instituições estarão presentes, oferecendo orientações e informações sobre programas e serviços essenciais à população.
Confira as atividades programadas:
ACESSUAS: palestra sobre o programa Jovem Aprendiz;
Banco de Alimentos: intervenção sobre a importância da hidratação;
Cadastro Único: atendimento e orientações;
Conselho Tutelar: esclarecimentos e apoio à comunidade;
CRAM: divulgação e orientação sobre atendimentos;
CRAS Sul: lançamento da Oficina de Memória;
CREAS: palestra sobre os diferentes tipos de violência;
Programa Criança Feliz: divulgação do programa Mãe Gaúcha;
Família Acolhedora: informações sobre o serviço;
Gestão das Parcerias: visitação na Instituição Viver Geriátrico;
PETI: divulgação e orientação;
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: varal solidário e Banco de vestuário.