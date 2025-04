Assistência Social de Alegrete começa entregar Kits gestantes do Programa Mãe Gaúcha

Share on Email

Os kits são compostos por roupas, cobertor, toalha e bolsa maternidade.

Em Alegrete conforme a Secretaria de Promoção Social, Daniela Domingues, chegaram 128 kits que serão entregues a gestantes cadastradas. Terão direito a esses Kits do Mãe Gaúcha gestantes a partir da 28ª semana de gravidez; gestantes que estejam fazendo o pré-natal; gestantes inscritas no CadÚnico e gestantes que recebam o Bolsa Família ou estejam aguardando o deferimento da inscrição no programa.

Uma das exigências para que as gestantes receberem esses Kits e estarem com o pré natal em dia, o que ajuda a promover a saúde da mãe e do futuro bebê