Associação Alegretense dos Surdos vivencia seminário nesta quinta

A Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer e a Associação Alegretense dos Surdos – AAS lançam um convite para comunidade a participar e prestigiar o 1º Seminário da Associação Alegretense dos Surdos.

O evento será realizado na próxima quinta-feira (03), tendo por local o Centro Administrativo Municipal, das 14h às 17h. Pela manhã, representantes da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS estará presente no espaço regimental da Câmara de vereadores. Às 11h, ocorre uma reunião com o prefeito, vice prefeito e Secretário de Administração e na parte da tarde será realizado o seminário no Salão Azul do Centro administrativo.

Conforme os organizadores, o evento tem como objetivo promover o fortalecimento da comunidade surda de Alegrete, além de discutir políticas públicas, inclusão social, acessibilidade e os desafios enfrentados pelas pessoas surdas em diferentes contextos.

O Seminário terá a participação de instituições parceiras, como a Feneis – RS e a AGILS, bem como o apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete, do projeto Esporte para Todos, e do Mercado Quinta de Aurora. A presença será de grande importância para enriquecer este momento de diálogo, reflexão e construção conjunta por uma sociedade mais inclusiva, alertam os promotores.