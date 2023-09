Associação Basketball apresenta atividades na Câmara em Alegrete

Na última quinta-feira (21), a Associação alegretense de Basketball apresentou seu projeto integrador na Câmara de Vereadores. A proposição foi feita através do vereador João Leivas que visou mostrar a importância dessa modalidade no município.

O presidente da agremiação, Marcelo Alves, salientou a grande integração entre os jovens que disputam a modalidade.” O nosso projeto é gratuito, temos mais de sessenta jovens dos mais diversos bairros de Alegrete e estamos cada vez mais visando expandir a modalidade”, explicou Marcelo.

Após o primeiro Campeonato Municipal de Basquete aumentou ainda mais a procura e o interesse pela modalidade.

Os núcleos são espalhados pela cidade, até para que mais jovens desfrutem da modalidade. O principal centro de treinamento é no colégio Divino Coração, onde possui uma estrutura adequada e atualizada para as rotinas de treinamento. Outros dois pontos que são muito utilizados pelos basqueteiros são as quadras do Emílio Zuneda e do Honório Lemes.

