Associação Coral Alegrete participa de encontro internacional em Córdoba

A presidente Lizete Guerra, destaca que desde do início do ano quando recebeu o convite para participar do evento, o grupo começou a trabalhar, fazendo promoções beneficentes para arrecadar os fundos necessários para cobrir as despesas com transporte, hotel e alimentação.

Com êxito nas atividades, o grupo alegretense esteve nos dia 15 e 16 de outubro em “Paravachasca” uma referência à vegetação característica daquela região, na cidade de Alta Gracia.

“O lugar é histórico, com muitos prédios e locais tombados, inclusive pela Unesco, por terem sido construídos pelos jesuítas . É uma localidade pequena, mas cheia de monumentos, museus e locais para visitação, muito bem preservados, pois há alguns deles fortemente ligados ao movimento de independência da Argentina”, explicou a presidente da Associação Coral Alegrete.

O encontro se desenvolveu em dois dias e os coralistas alegretenses foram o único grupo brasileiro no festival.

“Fantástico o que eles tem lá. É incrível a importância que o canto coral tem. Cada noite, cada grupo cantava cinco músicas”, explica Lizete.

O repertório apresentado pela Associação Coral Alegrete foi bastante variado, o que agradou o público. Os alegretenses foram de música sacra, popular, samba brasileiro, pop internacional ao folclore. Na 1ª noite os alegretenses apresentaram “Pai Nosso”, “Coração de Estudante”, “Halleluyah”, “Anita Garibaldi”, “A Conquista do Paraíso”. Já na noite final foram apresentadas as canções “Ave Maria”, “Nella Fantasia”, “Eres Tu”, “Bella Ciao”, e o triunfante encerramento com Aquarela do Brasil.

“Como sempre, uma experiência muito enriquecedora e uma boa oportunidade de integração”, pontuou a presidente do grupo que foi composto por 30 coralistas.