Associação de catadores de lixo ganha ônibus para servir de sede

Um trabalho que também nunca parou, em Alegrete, mesmo em época de isolamento social, foi o dos catadores de lixo. Até porque o caminhão da coleta seletiva, da Prefeitura, não deixou de recolher os materiais pelas ruas de Alegrete.

Com a cedência da área, pela Prefeitura, para a Associação de Catadores Tiarajú na antiga CORLAC, os trabalhadores necessitavam de um espaço para que pudessem realizar as refeições e também abrigar o idoso que fica no local.

O imóvel que pertence ao Estado e foi transferido, no ano passado, para a Prefeitura, a partir de negociações iniciadas por Márcio Amaral que na época era vice-prefeito e protocolou no Estado o pedido de cedência da área com a finalidade de implantação da central de triagem de resíduos sólidos.

Nelson Freitas, da Cooperativa Cocarsal, realiza um trabalho que é muito reconhecido e com isso também tem alguns parceiros entre eles os voluntários do grupo Recicla Alegrete, que há anos tem auxiliado a Associação Tiaraju. Agora, com a nova sede eles fizeram contato com o empresário Gilson Vaucher e conseguiram a doação de um ônibus que está sendo adaptado para que os trabalhadores tenham mais dignidade no período que estão no local.

No último sábado, Nelson Freitas, fez um vídeo onde agradeceu ao empresários e os voluntários que foram importantíssimos em mais essa conquista da associação.

Desde que iniciou a coleta seletiva em Alegrete, em setembro de 2019, com o caminhão que faz a coleta do material que pode ser reciclado, ele chega direto aos locais onde é separado. As duas cooperativas de catadores que atuam em Alegrete a Tiaraju e a Cocarsal são legalizadas.

Durante a pandemia, a Secretaria do Meio ambiente, disponibilizou todos os EPIs necessários para que os trabalhadores se cuidem na separação e armazenamento do lixo reciclável. O grupo Recicla faz várias ações, uma delas é o auxílio na Educação Ambiental. Uma das voluntárias que falou com a reportagem também citou que todas as pessoas que quiserem realizar doações de resíduos descartáveis podem ir até a sede da cooperativa.

Veja o vídeo que demonstra o que já foi feito no ônibus, como refeitório, escritório, entre outros.: