Associação de catadores recebe triciclio do Programa Valor S do Sicredi

O projeto do agora Vereador, Vagner Fan e Jolmar Acosta, no ano passado, para beneficiar os catadores de Alegrete recebe o primeiro incentivo.

Eles fizeram o projeto e se inscreveram no Programa Valor S do Banco Sicredi e a Associação foi contemplada com 6.800 reais para aquisição de um triciciclo que vai auxiliar o trabalho da Associação de Catadores Tiaraju.

A entrega do equipamento foi na sede da Superintendência Tegional da Sicredi dia 14, na presença do diretor de operações, Cleber Oliveira e Iuri Pasquali, gerente da agência Alegrete centro.

A Secretaria de Meio Ambiente, Rafael Jardim, vereador Vagner Fan e Nelson Freitas da Cooperativa Tiaraju e Associação de Catadores de Alegrete prestigiaram a aquisição.

O vereador diz que o modelo foi um protótipo desenvolvido aqui no municipio pelo serralheiro Dieson Casetes, é inédito e vai ser utilizado para a coleta de material reciclável pelas ruas da cidade. O motor do equipamento é de moto, reduzido, com velocidade de 30km por hora e não há necessidade de habilitação. A capacidade de coleta de lixo reciclável e de 400 quilos.

Vera Soares Pedroso