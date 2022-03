Associação de Moradores da Balsa do Mariano Pinto vai tratar do período de Defeso

A Associação dos Moradores de Maçambará, Alegrete, Itaqui vai realizar no dia 1 de abril uma reunião com sua comunidade na sede Balsa.

O objetivo da reunião, conforme Elena Noetzold Brandolt, vai ser tratar do período do Defeso e cadastro de produtores rurais com o professor Marcel Hastenflug, especialista em psicultura do IFFar e vice presidente do Comitê da Bacia do Rio Ibicuí e Engenheiro agrônomo Ivo Melo – do IRGA.

A reunião será as 14h e a presença dos produtores será muito importante para que juntos aprimorem conhecimento sobre o Defeso e outros assuntos necessários ao desenvolvimento de quem mora e trabalha naquela localidade.