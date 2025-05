Associação de Moradores da Encruzilhada realiza primeira ação com a equipe de Saúde de Alegrete

As comunidades do interior, muitas distantes da área urbana, as vezes por dificuldades de deslocamentos precisam de atendimento em saúde, e para isso a Secretaria da Saúde mantém a unidade móvel que vai ao campo, em datas pré determinadas. E para agilizar alguns serviços, em comunidades rurais, é importante as associações e moradores que fazem a ponte entre vários serviços públicos

Em parceria com a Associação de Moradores da Encruzilhada, entidade comunitária da Zona Rural, a Saúde de Alegrete realizou, no dia 21, uma ação de atendimento à comunidade, e contou com atendimentos de profissionais da equipe de saúde da da Secretaria do Município.

As ações foram realizadas na área cedida pela Prefeitura à Associação da Encruzilhada, na antiga Escola João Ovídio Acosta. Esta foi a primeira ação comunitária dessa associação de moradores que fica há uns 5km da cidade.

PREFEITURA CEDE ESPAÇO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ENCRUZILHADA

Conforme pedido encaminhado ao Prefeito em reunião em seu gabinete, a Prefeitura Municipal de Alegrete concedeu espaço para as reuniões da Associação de Moradores da Encruzilhada. O espaço esta localizado em sala da antiga Escola João Ovídio Acosta. Neita Chagas, Presidente da Associação de Moradores, destaca que esta conquista é um importante avanço na organização da associação e na mobilização dos moradores que agora tem um local próprio para reuniões e outros projetos que visam a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Adão Roberto, Vice Presidente da Federação Rio-grandense de Associações Comunitárias e Bairros (FRACAB) apoia na organização da associação.

FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ENCRUZILHADA

A Associação de Moradores da Encruzilhada foi criada em reunião 24 de fevereiro de 2025 as 19:00 . Na oportunidade após o debate da ideia os moradores aprovaram e criação da associação de moradores e elegeram a primeira diretoria que é presidida pela Sr.ª Neita Silveira. Na oportunidade foram também debatido varias demandas da comunidade dentre os quais destacam-se: asfaltamento da estrada da encruzilhada, criação de poço artesiano, transporte de ônibus para a localidade, atendimento de saúde na localidade e outras demandas que são encaminhada as autoridades.

A organização teve apoio da FRACAB – Federação Rio-grandenses de Associações Comunitárias e Bairros.