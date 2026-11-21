O compromisso com as demandas da comunidade e a valorização da organização dos moradores deram o tom da cerimônia de posse da diretoria reeleita da Associação de Moradores do Balneário Caverá. O ato ocorreu nesta sexta-feira, feriado da Consciência Negra, na sede do Clube Atlético Municipal, reunindo representantes do poder público, lideranças comunitárias e integrantes da entidade.

A recondução da equipe à frente da associação representa a continuidade de um trabalho voltado ao fortalecimento do movimento comunitário e à participação dos moradores nas questões relacionadas ao bairro.

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O evento contou com a presença do prefeito Jesse Trindade Santos, do vice-prefeito Luciano Belmonte, do vereador Gilmar Lima Martins, do presidente da União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA), Airton Alende, além do ex-vereador Anilton Gonçalves de Oliveira e de integrantes da diretoria.

Também participaram a assessora do vereador Joceli Oviedo e liderança comunitária Marcele Fávero Almeida, bem como representantes de associações e lideranças de outros bairros do município.

Diretoria empossada

Com a reeleição, a associação mantém a seguinte composição diretiva:

Presidente de Honra: Vanice Franco Ferreira

Presidente: Marilene Beatriz Saldanha da Silva

Vice-presidente: Tânia Regina Vezzosi Freitas

1º secretário: Luís Afonso dos Santos

2º secretário: Bruce Dione Poitevin Machado

1º tesoureiro: Jorge Augusto da Rosa Cechin

2º tesoureiro: Marivelso Sauceda Pedroso

Conselho Fiscal – Titulares:

Nykyta dos Santos Severo

Anabelli de Carvalho

Joana Ester da Silva Pedroso

Conselho Fiscal – Suplentes:

Mari Cleofe Silva Franklin

Anderson Paiva Dalla Favera

Claera Neimaier de Menezes

A cerimônia reforçou a importância das associações de moradores como espaços de diálogo, organização e representação popular. A continuidade da diretoria também sinaliza a disposição do grupo em seguir atuando na defesa dos interesses da comunidade do Balneário Caverá e na construção de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do bairro.