Associação dos Arrozeiros comemora Dia das Crianças com atletas do Flamenguinho

A Associação dos Arrozeiros de Alegrete marcou um verdadeiro gol de placa. Para comemorar o Dia das Crianças, a entidade visitou um treino do Flamenguinho.

A atividade no sábado (2), levou a presidente da Associação dos Arrozeiros, Fátima Marchezan, acompanhada da empresária e produtora Ana Cassol, que representou a equipe da Panela Campeira.

Crianças fizeram a festa

No intervalos dos treinamentos das categorias sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11 e sub-12, que estão sendo realizados aos sábados no campo do 12º BE, a gurizada ganhou uma surpresa.

O lanche foi servido no refeitório da unidade militar gentilmente cedido pelo comandante do 12º BE Coronel Alessandro Nunes.

Gurizada renovou as energias no intervalo dos treinos

Associação entregou um mimo aos atletas

As colaboradoras da entidade realizaram uma ação em homenagem ao Dia das Crianças junto a 48 atletas do rubronegro. No refeitório do 12º BE, foi servido um lanche para os atletas.

Segundo a presidente da entidade, a Educação é o único caminho para emancipar o homem. Além de incentivar o esporte, o Flamenguinho carrega a responsabilidade de criar convivência, pois tem muitas crianças, em ambiente multicultural, onde meninos e meninas treinam juntos, destacou Fátima.

Comissão técnica e visitantes



O momento também serviu para parabenizar a diretoria do clube pelo projeto “As cores de Alegrete”, para o qual a Associação dos Arrozeiros se colocou a disposição para somar nas iniciativas a serem realizadas pelo projeto.

Fotos: reprodução