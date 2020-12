Associação Médica repassa recursos para o tomógrafo da casa

Compartilhe















Na manhã de quarta-feira(23), foi realizada na Santa Casa, a entrega simbólica dos valores arrecadados através da Associação dos Médicos de Alegrete. Os cheques foram entregues ao provedor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, na presença de integrantes da diretoria.

Segundo Dr Antônio Roberto Nunes, diretor do corpo clínico e vice- presidente da Associação dos Médicos, quando ocorreu o início da campanha para aquisição do novo tomógrafo, ele iniciou também uma ação com os médicos da Santa Casa onde foi arrecadado o valor R$ 43.607,77, além dos valores que foram gestionados junto à Unicred(5mil) e à Unimed(10mil).

” Esse valor que soma quase 60 mil será muito importante para o hospital. Também corrobora com todo o trabalho realizado pelos médicos, pois mostra pra sociedade que há esse envolvimento para que juntos possamos ter cada vez mais êxito no atendimento aos nossos pacientes” – comentou.

O provedor, Roberto Segabinazzi, ao receber os valores descreveu a relevância das campanhas e deu a boa notícia que o tomógrafo está garantido. A confirmação de que o projeto foi aprovado pelo Ministério da Saúde ocorreu na manhã de ontem e, agora, a Provedoria da Santa Casa e a diretoria executiva aguardam a compra pelo Ministério da Saúde que deve acontecer até o final do ano.

Roberto também explicou que todo o valor arrecadado via comunidade que chegou a 207 mil reais será utilizado para construir a estrutura necessária para o novo tomógrafo e a transferência deste que está na Santa Casa para o ambulatório onde ocorrem as urgências. Assim como, novas salas cirúrgicas.

A presidente da Associação Médica de Alegrete, Dra Marilene Campagnolo, reforçou que o valor arrecadado demonstra que os médicos trabalham não apenas voltados a melhorarem os atendimentos, mas também, toda a estrutura. E demonstra o envolvimento do corpo clínico com as melhorias da Santa Casa.

Também estavam presentes, o gerente da agência da Unicred, Luciano Romário Gomes, a funcionária Caroline Gimenez; Presidente da Unimed, Dr Cláudio Mosch, Diretor de Imagem – Carlos Rodrigues Melo e da Diretoria, Cristiano Torensky, Dr João Alberto, Airton Pacheco do Amaral e da administração José Luis Costenaro.

A Associação dos Médicos de Alegrete teve início da década dos anos 70. O médico Antônio Roberto Nunes disse que o objetivo da Associação é a união da classe com fins educativos pois há muitas palestras, cursos, além do cunho social.