Associação Nihon Dojo Karate Do traz 24 medalhas da Copa Oeste Campanha Interestilos

Alegrete teve boa representatividade na Copa Oeste Campanha de Karate Interestilos 2025. Foi mais um ótimo resultado da Associação Nihon Dojo Karate Do, levando o nome de Alegrete.

O evento realizado na Cidade de Santana do Livramento, no último dia 13, foi de bons resultados para os caratecas do município. Eles obtiveram um total de sete medalhas de Ouro, 12 medalhas de Prata e cinco medalhas de Bronze, totalizando vinte e quadro medalhas.

Essa foi a primeira competição do ano, e a equipe está desempenhando um trabalho sólido há anos no cenário alegretense e estadual. “Estamos sempre buscando a evolução técnica de nossos alunos”, afirma o Sensei Ederson Araujo, Instrutor Chefe da ANDK. A equipe teve o Apoio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no transporte.

Foto: Associação Nihon Dojo Karate Do