Associada da Sicredi Alegrete Centro é contemplada com prêmio do Seguro de Vida

A agência Alegrete Centro da Sicredi Essência entregou mais um prêmio para associados que tem seguro de vida na cooperativa. A contemplada foi a associada Maria Francisca Ramos dos Santos que teve o número de sua apólice sorteado pela Loteria Federal, em 24 de julho e recebeu um prêmio aproximado de R$ 33 mil bruto.

No momento da entrega do prêmio, a associada, que estava de aniversário, foi surpreendida com a notícia já que, primeiramente, foi contatada para fazer a sua prova de vida.

“Quando cheguei, fiquei surpresa de estar recebendo flores pelo meu aniversário e, quando abri o cartão veio mais uma notícia maravilhosa. Foi um presente! Estou muito feliz de ser associada do Sicredi,” declarou a associada.

Segundo Maria Francisca, nos doze anos que é associada da Agência Sicredi Alegrete, sempre foi muito bem atendida e todos estão sempre prontos para ouvir e orientar.

A gerente de contas, Aline Ceolin, explica que o seguro é uma das soluções que sempre prioriza oferecer para aos associados. “É um investimento de baixo custo que garante a tranquilidade e a segurança dos associados e protege a família, podendo servir de amparo em momentos inesperados”, confirma Aline.

Para o gerente da agência, Iuri Pasquali, o seguro vida é uma das soluções financeiras que é disponibilizada para o associado visando proteger o seu bem maior: a vida.

“Ficamos muito felizes, pois ofertamos muito além da segurança, ofertamos uma solução que o associado usufrui em vida, em caso de doenças e da distribuição dos resultados, que ocorre anualmente e, em alguns casos, com o da senhora Maria Francisca, a premiação em dinheiro,” relatou o gerente.