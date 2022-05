Ataque de cães a rebanho ovino deixa muitos animais mortos e feridos

Share on Email

Mais uma matança de animais deixou uma propriedade rural com um grande prejuízo. Desta vez é na localidade do Durasnal.

De acordo com as vítimas, eles perceberam a movimentação na propriedade e saíram para verificar quando se depararam com os cães atacando os ovinos.

As vítimas conseguiram identificar os animais que realizavam o ataque e, constataram que eram de uma propriedade vizinha.

Diante da morte de nove ovelhas e seis cordeiros , além de outras dez que ficaram feridas, com um prejuízo estimado em mais de 5 mil reais, os proprietários dos ovinos resolveram ir de forma amigável, até o vizinho.

A tentativa era buscar um acordo em razão da situação. Entretanto, quando chegaram no local, se depararam com o dono dos cães banhando um dos animais que estava sujo de sangue e, foram acusados de invasão de propriedade.

Muito irritado, o homem teria, inclusive, passado mal, ou pelo menos aparentou ter sentido um mal estar. Sendo que uma das vítimas ofereceu um copo de água ou auxílio, porém, o dono dos cães teria saído de perto destacando que seus cães não eram culpados pelo matança e, como estava muito exaltado, as vítimas saíram do local, sem nem ao menos uma tentativa de acordo.

Contudo, lamentam pela perda e estão apavorados pois os cães continuam soltos.